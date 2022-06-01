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На станции метро "Ичеришехер" будет организована шоу-программа для детей

На станции метро "Ичеришехер" будет организована шоу-программа для детей Сегодня на станции метро "Ичеришехер" для малолетних пассажиров будет организована шоу-программа.
Социальная защита
1 июня 2022 г. 09:25
На станции метро Ичеришехер будет организована шоу-программа для детей

Сегодня на станции метро "Ичеришехер" для малолетних пассажиров будет организована шоу-программа.

Об этом Report сообщили в ЗАО ”Бакинский метрополитен".

“1 июня - Международный день защиты детей. Коллектив метрополитена поздравляет наших маленьких друзей с Международным днем защиты детей, желает им ясного неба и счастливого будущего! ЗАО "Бакинский метрополитен", оставаясь верным своим традициям, сегодня в 12:00 организует на станции "Ичеришехер" насыщенную шоу-программу для малолетних пассажиров”, - отметили в ЗАО.

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Версия на азербайджанском языке "İçərişəhər" metrostansiyasında azyaşlı sərnişinlər üçün şou proqram təşkil ediləcək

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