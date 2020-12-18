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На сайте Минтруда создан спецраздел о правах и льготах семей шехидов и участников войны

На сайте Минтруда создан спецраздел о правах и льготах семей шехидов и участников войны На сайте Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана (sosial.gov.az) создан новый раздел
Социальная защита
18 декабря 2020 г. 13:42
На сайте Минтруда создан спецраздел о правах и льготах семей шехидов и участников войны

Одна из актуальных проблем послевоенного периода связана с правами на социальное обеспечение членов семей героев войны, ставших шехидами, инвалидов, ветеранов и участников войны, и оказанием им мер социальной поддержки.

В связи с этим на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана (sosial.gov.az) создан новый раздел "Социальная поддержка семей шехидов и ветеранов войны" для повышения осведомленности, в частности, для предоставления гражданам этих категорий более подробной информации.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и коммуникации министерства, в разделе размещена информация о процедуре предоставления соответствующего статуса семьям шехидов, инвалидам, ветеранам и участникам войны, о льготах и правах на социальное обеспечение, меры поддержки в соответствии с их социальным статусом и другая информация.

Также дана информация о процедурах по обеспечиванию этих прав, и мерах социальной поддержки.

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