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    На прифронтовых территориях приступили к оформлению недвижимого имущества - ФОТО

    Массовая кампания выдачи купчих организована в районном селе Мамырлы

    Тертер. 13 мая. REPORT.AZ/ Государственный комитет по вопросам имущества приступил к массовому оформлению имущества граждан в прифронтовых населенных пунктах Тертерского района.

    Как сообщает карабахское бюро Report, кампания выдачи купчих организована в районном селе Мамырлы.

    В кампании, проводимой сотрудниками комитета, около 200 жителям села документы были выданы через мобильные офисы. Были выданы предварительные купчии на приусадебные участки.

    Кроме того, выданные районным жителям различными госструктурами в отдельные периоды государственные акты, свидетельства, ордера на квартиры, предоставленные при СССР приказы и другие документы в массовом порядке заменяются.

    С учетом того, что кампания является социальным проектом, услуги производятся на бесплатной основе. Лишь мобильные услуги осуществляются на основе установленной законом госпошлины и платы за услуги. 

    Цель организации кампании в прифронтовом регионе заключается не только в оказании услуг жителям прифронтовых сел в регистрации недвижимого имущества, но и в обеспечении прав на собственность населения региона. 

    Отметим, что основное превосходство массовой кампании заключается в выдаче купчих непосредственно на местах и по принципу "единое окно". 

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