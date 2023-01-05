На повышение минимальной зарплаты из госбюджета будет выделено 450 млн манатов

В Азербайджане на повышение минимальной заработной платы, которое охватит 700 тыс. работников, из госбюджета будет выделено 450 млн манатов.

В Азербайджане на повышение минимальной заработной платы, которое охватит 700 тыс. работников, из госбюджета будет выделено 450 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

Он напомнил, что распоряжением президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения" от 5 января 2023 года с 1 января минимальная заработная плата была увеличена на 15%, от 300 до 345 манатов: "В месячный срок ежемесячные тарифные (должностные) оклады работников сфер, финансируемых из государственного бюджета, будут приведены в соответствии с настоящим распоряжением, повышение минимальной заработной платы обеспечит рост заработной платы по всем уровням единой тарифной сетки (ЕТС). В целом повышение минимальной заработной платы и заработной платы работников по ЕТС охватит 700 тыс. человек. Минимальная заработная плата превышает установленный на этот год прожиточный минимум (246 манатов) на 40,2%".

Замминистра отметил, что согласно новому распоряжению, минимальная пенсия будет доведена до 280 манатов, сумма пособий и стипендий вырастет: "В связи с этим Кабинет министров в десятидневный срок подготовит предложения и представит их главе государства. Так, размер минимальной месячной пенсии будет увеличен на 16,7% от 240 манатов до 280 манатов. Это увеличение охватит около 100 тысяч пенсионеров".