    На освобожденных территориях создан малый бизнес для еще одной группы жителей

    Социальная защита
    • 30 сентября, 2025
    • 12:32
    На освобожденных от оккупации территориях созданы малые предприятия по программе самозанятости для еще одной группы жителей.

    Как сообщает карабахское бюро Report, в соответствии с программой "Великое возвращение", Государственное агентство занятости продолжает реализацию мер активной занятости для жителей, переселенных на освобожденные территории.

    На этот раз 15 жителям Агдамского, Ходжалинского, Лачынского, Агдеринского районов и города Шуша были предоставлены товары и материалы в рамках программы самозанятости.

    Представители Государственного агентства занятости вместе с сотрудниками специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах приняли участие в церемонии вручения активов. В ходе встречи с участниками программы состоялся обмен мнениями о будущих планах развития их новых хозяйств.

    За счет полученных активов жители создали небольшие бизнес-проекты в сферах животноводства, производства мучных изделий, небольшие швейные цеха, женские салоны красоты, малые фотоателье и др.

    Таким образом, число жителей, создавших малые хозяйства в рамках программы самозанятости для переселенцев, вернувшихся на родные земли, достигло уже 460 человек.

    Великое возвращение программы самозанятости освобожденные территории
