На освобожденных территориях создан малый бизнес для еще одной группы жителей

На освобожденных от оккупации территориях созданы малые предприятия по программе самозанятости для еще одной группы жителей.

Как сообщает карабахское бюро Report, в соответствии с программой "Великое возвращение", Государственное агентство занятости продолжает реализацию мер активной занятости для жителей, переселенных на освобожденные территории.

На этот раз 15 жителям Агдамского, Ходжалинского, Лачынского, Агдеринского районов и города Шуша были предоставлены товары и материалы в рамках программы самозанятости.

Представители Государственного агентства занятости вместе с сотрудниками специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах приняли участие в церемонии вручения активов. В ходе встречи с участниками программы состоялся обмен мнениями о будущих планах развития их новых хозяйств.

За счет полученных активов жители создали небольшие бизнес-проекты в сферах животноводства, производства мучных изделий, небольшие швейные цеха, женские салоны красоты, малые фотоателье и др.

Таким образом, число жителей, создавших малые хозяйства в рамках программы самозанятости для переселенцев, вернувшихся на родные земли, достигло уже 460 человек.