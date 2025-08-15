О нас

На освобожденных территориях Азербайджана расселены и трудоустроены 5 420 жителей

На освобожденных территориях Азербайджана расселены и трудоустроены 5 420 жителей 16:32
Социальная защита
15 августа 2025 г. 17:07
На освобожденных территориях Азербайджана расселены и трудоустроены 5 420 жителей

На освобожденных территориях Азербайджана расселены и обеспечены работой 5 420 жителей.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сообщалось в ходе медиа-тура по малым фермерским хозяйствам, созданным в Лачынском районе в рамках программы самозанятости.

В рамках медиа-тура, организованного Государственным агентством занятости Азербайджана, журналистов проинформировали об активных программах занятости, реализуемых Агентством для жителей, вернувшихся на освобожденные территории.

Согласно информации, более 5 420 из них трудоустроены, для 422 человек в рамках программы самозанятости созданы небольшие фермерские хозяйства.

Из вернувшихся на родные земли граждан 249 прошли обучение по профессиям, соответствующим требованиям рынка труда. В настоящее время ведется работа по трудоустройству еще 621 переселенца.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan resettles and employs 5,420 citizens in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad olunmuş ərazilərdə məskunlaşan sakinlərdən 5 min 420 nəfər məşğulluqla təmin edilib

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi