На освобожденных территориях Азербайджана обеспечена занятость более 5 тыс. жителей

Социальная защита
13 августа 2025 г. 15:58
Обеспечена занятость около 5300 человек из числа жителей, вернувшихся на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство занятости.

Отмечается, что для 415 из них созданы малые хозяйства в рамках программы самозанятости.

245 граждан, вернувшихся на родные земли, привлечены к подготовительным курсам по профессиям, соответствующим требованиям рынка труда. Также осуществляется обеспечение работой граждан, завершивших курсы по новым профессиям.

В настоящее время ведется работа по обеспечению занятости еще 652 человек из числа жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории.

Версия на английском языке Azerbaijan secures employment for nearly 5,300 residents in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə 5300-dək sakinin məşğulluğu təmin edilib

