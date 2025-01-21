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На освобожденных территориях 86% трудоспособных жителей обеспечены работой

На освобожденных территориях 86% трудоспособных жителей обеспечены работой На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана 86% трудоспособных жителей обеспечены работой в рамках реализуемых программ занятости.
Социальная защита
21 января 2025 г. 18:33
На освобожденных территориях 86% трудоспособных жителей обеспечены работой

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана 86% трудоспособных жителей обеспечены работой в рамках реализуемых программ занятости.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече в Министерстве труда и социальной защиты населения с работодателями, занятыми на освобожденных территориях.

Во встрече приняли участие представители министерств обороны, внутренних дел, сельского хозяйства, цифрового развития и транспорта, Государственной пограничной службы, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Агентства по разминированию, компаний Dost Aqropark и Safe Point.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев рассказал о реализуемых мерах в рамках Государственной программы "Великое возвращение", направленные на обеспечение занятости на освобожденных территориях. Он подчеркнул важность сотрудничества с работодателями при организации этих мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad olunmuş ərazilərdə əmək qabiliyyətli şəxslərin 86 faizi işlə təmin edilib

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