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На освобожденных от оккупации территориях трудоустроены около 2500 человек

На освобожденных от оккупации территориях трудоустроены около 2500 человек На освобожденных от оккупации территориях трудоустроены около 2500 человек.
Социальная защита
11 июля 2024 г. 13:34
На освобожденных от оккупации территориях трудоустроены около 2500 человек

На освобожденных от оккупации территориях трудоустроены около 2500 человек.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил руководитель департамента стратегических коммуникаций Государственного агентства занятости Маис Мусаев.

По его словам, в самом Лачыне трудоустроены около 800 человек.

"В программу самозанятости вовлечен 31 человек, к профессиональной подготовке привлечены 34 человека. Дважды проводились ярмарки труда и один раз ярмарка выбора профессии. В них приняли участие 44 предприятия, предложившие около 500 вакансий. Регулярно проводятся встречи с работодателями, изучаются требования к вакансиям", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 2500-ə yaxın şəxsin məşğulluğu təmin edilib

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