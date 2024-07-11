На освобожденных от оккупации территориях трудоустроены около 2500 человек.
Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил руководитель департамента стратегических коммуникаций Государственного агентства занятости Маис Мусаев.
По его словам, в самом Лачыне трудоустроены около 800 человек.
"В программу самозанятости вовлечен 31 человек, к профессиональной подготовке привлечены 34 человека. Дважды проводились ярмарки труда и один раз ярмарка выбора профессии. В них приняли участие 44 предприятия, предложившие около 500 вакансий. Регулярно проводятся встречи с работодателями, изучаются требования к вакансиям", - сказал он.