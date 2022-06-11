На единовременные выплаты пострадавшим в 1991-1997 годах будет потрачено 120 млн манатов

Проводятся подготовительные работы по выплате единовременных выплат лицам, пострадавшим на войне и на линии фронта в 1991-1997 годах.

Проводятся подготовительные работы по выдаче единовременных выплат лицам, пострадавшим на войне и на линии фронта в 1991-1997 годах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишов на пресс-конференции, посвященной работе, проводимой в сфере обеспечения социальными выплатами членов семей шехидов и участников войны в послевоенный период.

Он отметил, что на финансирование этой реформы планируется потратить 120 млн манатов:

"Подготовлены и представлены в вышестоящие государственные органы правила, связанные с выдачей единовременных выплат. Выплаты предполагается осуществлять в электронном виде".