О нас

На единовременные выплаты пострадавшим в 1991-1997 годах будет потрачено 120 млн манатов

На единовременные выплаты пострадавшим в 1991-1997 годах будет потрачено 120 млн манатов Проводятся подготовительные работы по выплате единовременных выплат лицам, пострадавшим на войне и на линии фронта в 1991-1997 годах.
Социальная защита
11 июня 2022 г. 12:45
На единовременные выплаты пострадавшим в 1991-1997 годах будет потрачено 120 млн манатов

Проводятся подготовительные работы по выдаче единовременных выплат лицам, пострадавшим на войне и на линии фронта в 1991-1997 годах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишов на пресс-конференции, посвященной работе, проводимой в сфере обеспечения социальными выплатами членов семей шехидов и участников войны в послевоенный период.

Он отметил, что на финансирование этой реформы планируется потратить 120 млн манатов:

"Подготовлены и представлены в вышестоящие государственные органы правила, связанные с выдачей единовременных выплат. Выплаты предполагается осуществлять в электронном виде".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке 1991-1997-ci illərdə xəsarət alan şəxslərə birdəfəlik ödənişlər üçün 120 milyon manat sərf ediləcək 

Самое важное

Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
11 июня 2022 г. 12:06
14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок
14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"
9 июня 2022 г. 13:27
В Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
ФотоВ Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
8 июня 2022 г. 13:04
Reuters подготовил репортаж об азербайджанской Швейцарии Шуше
Reuters подготовил репортаж об "азербайджанской Швейцарии" Шуше
7 июня 2022 г. 12:31
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
7 июня 2022 г. 12:10
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
ФотоХикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
7 июня 2022 г. 00:28
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
6 июня 2022 г. 18:11
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
6 июня 2022 г. 17:39
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
6 июня 2022 г. 17:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi