На единовременную выплату инвалидам Первой Карабахской войны выделено около 100 млн манатов

"Решение о предоставлении единовременной выплаты инвалидам Первой Карабахской войны является очередным проявлением внимания и заботы президента Азербайджана Ильхама Алиева о военнослужащих и сотрудниках органов внутренних дел, получившим инвалидность в ре

"Решение о предоставлении единовременной выплаты инвалидам Первой Карабахской войны является очередным проявлением внимания и заботы президента Азербайджана Ильхама Алиева о военнослужащих и сотрудниках органов внутренних дел, получившим инвалидность в результате получения травм при исполнении военных служебных обязанностей в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя страны, а также членах их семей".

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Представитель правительства отметил, что в госбюджете на 2022 год на эти цели предусмотрено около 100 млн манатов: "На сегодняшней пресс-конференции в Министерстве труда и социальной защиты населения общественности будет представлена подробная информация в связи с этим вопросом".