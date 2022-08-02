О нас

На единовременную выплату инвалидам Первой Карабахской войны выделено около 100 млн манатов

На единовременную выплату инвалидам Первой Карабахской войны выделено около 100 млн манатов "Решение о предоставлении единовременной выплаты инвалидам Первой Карабахской войны является очередным проявлением внимания и заботы президента Азербайджана Ильхама Алиева о военнослужащих и сотрудниках органов внутренних дел, получившим инвалидность в ре
Социальная защита
2 августа 2022 г. 11:18
На единовременную выплату инвалидам Первой Карабахской войны выделено около 100 млн манатов

"Решение о предоставлении единовременной выплаты инвалидам Первой Карабахской войны является очередным проявлением внимания и заботы президента Азербайджана Ильхама Алиева о военнослужащих и сотрудниках органов внутренних дел, получившим инвалидность в результате получения травм при исполнении военных служебных обязанностей в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя страны, а также членах их семей".

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Представитель правительства отметил, что в госбюджете на 2022 год на эти цели предусмотрено около 100 млн манатов: "На сегодняшней пресс-конференции в Министерстве труда и социальной защиты населения общественности будет представлена подробная информация в связи с этим вопросом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке I Qarabağ müharibəsi əlillərinə birdəfəlik ödəmənin verilməsi üçün təxminən 100 milyon manat ayrılıb

Другие новости из категории

Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
1 августа 2022 г. 10:48
Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей обратился к родителям
Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей обратился к родителям
29 июля 2022 г. 22:19
В ближайшие два месяца 500 семей шехидов и ветеранов обеспечат жильем
В ближайшие два месяца 500 семей шехидов и ветеранов обеспечат жильем
28 июля 2022 г. 12:54
В Центре помощи жертвам торговли людьми прошли реабилитацию 326 человек
ФотоВ Центре помощи жертвам торговли людьми прошли реабилитацию 326 человек
28 июля 2022 г. 11:37
Увеличилось число получающих ежемесячную стипендию президента Азербайджана
Увеличилось число получающих ежемесячную стипендию президента Азербайджана
26 июля 2022 г. 12:58
Вернувшиеся в родное село Агалы жители пережили волнующие моменты
Вернувшиеся в родное село Агалы жители пережили волнующие моменты
25 июля 2022 г. 21:20
Переселенное в село Агалы население размещено в новых домах
ФотоПереселенное в село Агалы население размещено в новых домах
25 июля 2022 г. 21:02
Ветеран: Хочу отправиться на освобожденные территории с выжившими боевыми товарищами
Ветеран: Хочу отправиться на освобожденные территории с выжившими боевыми товарищами
25 июля 2022 г. 17:06
В Азербайджан вернулись десять лечившихся в Турции ветеранов
ФотоВ Азербайджан вернулись десять лечившихся в Турции ветеранов
25 июля 2022 г. 15:39
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
25 июля 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi