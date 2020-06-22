На 29% СМС через 8103 дан отрицательный ответ

На основании соответствующего решения Кабмина о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе вновь активирована "Система получения разрешений и мониторинга в период внедрения особого карантинного режима".

Как сообщили Report в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, на указанных территориях с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля внедрены ограничения.

С первого дня ограничений в связи получением разрешений для сотрудников активны 690 330 разрешений для 47 427 государственных и частных организаций, в том числе физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица.

На короткий номер 8103 с целью получения разрешений покинуть дома от граждан поступило 511 419 СМС, из них 149 177 или 29% не получили подтверждения, содержание которых не имело отношение к нужной теме. 99,4% СМС получили ответ в течение 1 минуты.