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МВД призвал граждан быть осторожными в связи с действиями кибермошенников

МВД призвал граждан быть осторожными в связи с действиями кибермошенников Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает граждан в связи с действиями кибермошенников.
Социальная защита
23 октября 2023 г. 12:21
МВД призвал граждан быть осторожными в связи с действиями кибермошенников

Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает граждан в связи с действиями кибермошенников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана.

"В последнее время участились случаи рассылки мошенниками уведомлений отдельным лицам через SMS, электронную почту и веб-страницы о том, что они являются участниками киберпреступлений, детской порнографии или жертвами подобных действий, в связи с чем необходимо представить персональные данные и осуществить платежи. При нажатии на уведомления, в основном рекламного характера, пользователь перенаправляется на различные электронные адреса или похожую версию какой-либо электронной почты".

Мошенники пользуется именем полицейских структур иностранных государств, в том числе Европола. Подобные действия рассчитаны на списание денежных средств граждан с банковских карт и счетов.

При столкновении с указанными случаями рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать фальшивые веб-страницы, а обращаться в службу “102” МВД и ее аккаунты в социальных сетях”, - подчеркивается в сообщении.

Наджмеддин Гулузаде

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