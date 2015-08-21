Баку. 21 августа. REPORT. AZ/ "Вы можете быть уверены, что все поставленные вопросы будут рассмотрены и полностью решены".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Орудж Залов на совещании, проводимом в Центральной избирательной комиссии для председателей окружных избирательных комиссий.

По его словам, министерство внутренних дел совместно с ЦИК с сентября начинает тренинги и мероприятия для сотрудников полиции, которые будут обеспечивать безопасность в день проведения выборов: "Органы полиции обязаны защищать каждого избирателя и каждого кандидата".

Заместитель министра отметил, что в ходе встреч с кандидатами будет полностью обеспечена безопасность, созданы безопасные условия для проведения избирательной кампании: "Полиция будет пресекать все попытки противозаконных действий в ходе предвыборных встреч. Местные органы исполнительной власти и избирательные комиссии должны заранее информировать об этих встречах, чтобы полиция смогла обеспечить полную безопасность. Если мероприятия будут проводиться в заранее несогласованных местах, озвучиваться противозаконные лозунги, полиция будет пресекать подобные случаи.

В нашей стране и впредь будет поддерживаться стабильность. Накопленный нами в предыдущие годы опыт позволит нам и в этот раз успешно провести нашу работу".

По словам О.Залова, МВД подготовило особый план мероприятий с целью пресечения возможных нарушений закона в ходе выборов.

Он отметил, что накануне выборов МВД также сотрудничает со "Службой ASAN" в целях урегулирования проблем с документами граждан, которым исполнилось 18 лет.