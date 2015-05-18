МВД осуществило выездные услуги в поселке Гызылдаш

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В городах и районах Азербайджана продолжают оказывать выездные услуги в целях ускорения процесса выдачи гражданам страны удостоверений личности.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), очередные подобные мероприятия состоялись в гарадагском поселке Гызылдаш с участием сотрудников Гарадагского РУП и отделения полиции Ярдымлинского района.

При оказании выездных услуг в Ярдымлинском районе документы приняты у 155, а в поселке Гызылдаш - у 160-ти человек.