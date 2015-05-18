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    МВД осуществило выездные услуги в поселке Гызылдаш

    Во время выездных услуг в Ярдымлинском районе документы приняты у 155, а в поселке Гызылдаш - у 160-ти человек

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В городах и районах Азербайджана продолжают оказывать выездные услуги в целях ускорения процесса выдачи гражданам страны удостоверений личности.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), очередные подобные мероприятия состоялись в гарадагском поселке Гызылдаш с участием сотрудников Гарадагского РУП и отделения полиции Ярдымлинского района.

    При оказании выездных услуг в Ярдымлинском районе документы приняты у 155, а в поселке Гызылдаш - у 160-ти человек.

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