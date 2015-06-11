МВД объявил конкурс на вакансии в центрах службы "ASAN xidmət"

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ По линии Главного управления паспорта, регистрации и миграции министерства внутренних дел (МВД) объявлен конкурс на 51 вакансию, 20 из которых в бакинском центре "ASAN xidmət" №5, 14 - в сабирабадском центре "ASAN xidmət", 17 - в бардинском центре "ASAN xidmət".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в конкурсе могут участвовать не имеющие судимости и отвечающие установленным в "Положении о службе в органах внутренних дел Азербайджанской Республики" критериям девушки с высшим, средне-специальным или же полным средним образованием не старше 25-ти лет, рост которых должен быть выше 160-ти см.

Будут проверены уровень знаний участниц конкурса, состояние их здоровья, физическая подготовка. Предпочтение отдадут кандидатам с высшим образованием и со знанием иностранного языка.

Желающие участвовать в конкурсе по вакансиям в бакинском центре "ASAN xidmət" №5 могут обратиться в Главное управление кадров министерства внутренних дел. Для участия в конкурсе в сабирабадском центре "ASAN xidmət", лица, находящиеся на регистрации в Сабирабаде и окрестных районах, должны обратиться в Сабирабадское районное отделение полиции. Находящиеся на регистрации в Барде и окрестных районах могут участвовать в конкурсе по вакансиям в бардинском центре "ASAN xidmət", обратившись в Бардинское районное отделение полиции.

Желающие участвовать в конкурсе могут обратиться в указанные органы полиции до 10 июля с 10-ти до 17-ти часов. При этом они должны иметь при себе удостоверение личности, оригинал документа об образовании и трудовую книжку (при ее наличии).

Для получения дополнительной информации можно связаться по телефонам:

(012) 590-95-23 - Главное управление кадров МВД

(012) 590-82-17 - Главное управление кадров МВД

(020) 205-28-02 - Бардинское районное отделение полиции

(021) 235-70-56 - Сабирабадское районное отделение полиции.