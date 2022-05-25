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Мустафа Аббасбейли: Ресторан с оборотом в 100 тыс. манатов официально имеет всего одного сотрудника

Мустафа Аббасбейли: Ресторан с оборотом в 100 тыс. манатов официально имеет всего одного сотрудника «В ходе анализа деятельности предприятий общественного питания установлено, что ресторан с оборотом в 100 тыс. манатов официально имеет всего одного сотрудника. Значит, здесь имеется неформальная занятость».
Социальная защита
25 мая 2022 г. 12:38
Мустафа Аббасбейли: Ресторан с оборотом в 100 тыс. манатов официально имеет всего одного сотрудника

«В ходе анализа деятельности предприятий общественного питания установлено, что ресторан с оборотом в 100 тыс. манатов официально имеет всего одного сотрудника. Значит, здесь имеется неформальная занятость».

Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

Он отметил, что в действительности в ресторане с оборотом в 100 тыс. манатов работают пять и более сотрудников: «Следовательно, имеются расхождения в количестве сотрудников. Кроме того, в стране имеются предприятия, в которых нет неформальной занятости. Необходимо предпринять определенные шаги в связи со вкладом этих организаций в экономику».

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Версия на азербайджанском языке Mustafa Abbasbəyli: "100 min manat dövriyyəsi olan restoranın rəsmi olaraq cəmi 1 işçisi var"

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