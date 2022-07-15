Мустафа Аббасбейли: На сегодняшний день обеспечена занятость более 13 тыс. ветеранов и членов семей шехидов

Интервью Report председателя правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафы Аббасбейли:

Интервью Report председателя правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафы Аббасбейли:

- В послевоенный период регулярно предоставляется официальная информация о выполнении последовательных работ по решению вопросов занятости ветеранов и членов семей шехидов. Как идут работы в этом направлении?

- В последнее время одна из самых актуальных тем - обеспечение работой ветеранов, вернувшихся с Отечественной войны, а также членов семей шехидов. После окончания войны в министерстве и агентстве был разработан и утвержден план мероприятий. Начиная с того времени было осуществлено довольно много мероприятий по трудоустройству. В этот период так или иначе была обеспечена занятость более 13 тысяч человек. Из них 7,8 тыс. человек привлечены к программе самозанятости, более 5 300 человек обеспечены работой.

Еще одним новым и важным направлением активной занятости является программа финансирования заработной платы работников совместно с работодателями. В послевоенный период имеются результаты и в связи с этим. 73 человека были обеспечены работой именно в рамках этого проекта. Как вы знаете, стартовала кампания "Марафон занятости". По имеющимся вакансиям трудоустроены около 700 человек. В целом Агентство непосредственно провело работу с более чем 18 600 ветеранами и членами семей шехидов.

- Вы упомянули "Марафон занятости". Можно ли считать удовлетворительным участие работодателей в марафоне?

- Марафон за короткое время получил достаточно широкое распространение. В настоящее время представлено около 4600 вакансий в более чем 650 компаниях. Вакансии охватывают достаточно широкий спектр. Отрадно, что вакансии представлены по различным видам должностей и категориям зарплат. Процесс идет полным ходом. В рамках марафона работой уже обеспечены 2440 человек из этой категории.

- Как ветеран или член семьи шехида может подать заявку на марафон?

- Сначала мы принимали меры по обеспечению занятости этих лиц без обращения. У нас имеется информация о каждом члене семей шехидов и ветеране. На основе этих данных мы, проведя анализ, сами подбирали наиболее подходящих кандидатов на представленные вакансии. Но мы решили обеспечить обращение самих граждан. Определен порядок подачи онлайн-заявки. Члены семей шехидов, военнослужащие, пострадавшие на войне, инвалиды войны постоянно находятся в центре внимания главы государства и соответствующих ведомств. Предпринимаются постоянные шаги по решению социальных проблем лиц из этой категории, меры социальной поддержки продолжаются.