Муса Гулиев: Программа самозанятости - один из самых успешных проектов в социальной сфере за последние годы

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Программа самозанятости является одним из самых успешных проектов по развитию активной занятости в социальной сфере Азербайджана за последние годы.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, программа самозанятости, учитывая следующий год, охватит в общей сложности 100 тысяч семей.

При этом он подчеркнул, что 80% проектов, реализованных в рамках программы самозанятости за последние два года, были успешными.