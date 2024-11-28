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Муса Гулиев: Программа самозанятости - один из самых успешных проектов в социальной сфере за последние годы

Муса Гулиев: Программа самозанятости - один из самых успешных проектов в социальной сфере за последние годы О чем речь в последнем абзаце?
Социальная защита
28 ноября 2024 г. 12:00
Муса Гулиев: Программа самозанятости - один из самых успешных проектов в социальной сфере за последние годы

Программа самозанятости является одним из самых успешных проектов по развитию активной занятости в социальной сфере Азербайджана за последние годы.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, программа самозанятости, учитывая следующий год, охватит в общей сложности 100 тысяч семей.

При этом он подчеркнул, что 80% проектов, реализованных в рамках программы самозанятости за последние два года, были успешными.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: Özünüməşğulluq proqramı sosial sahədə həyata keçirilən ən uğurlu layihələrdən biridir

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