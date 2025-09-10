ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Муса Гулиев: Баку лидирует по числу открытых рабочих мест в Азербайджане

    Социальная защита
    • 10 сентября, 2025
    • 16:42
    Муса Гулиев: Баку лидирует по числу открытых рабочих мест в Азербайджане

    На долю города Баку приходится 74.7% открытых рабочих мест в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета.

    По его словам, количество закрытых рабочих мест составляет 4,3 тыс., из которых 54,3% приходится на негосударственный сектор.

    Он добавил, что за последние 3 года в стране увеличился минимальный размер пенсии: "С учетом социальных реформ в настоящее время в стране насчитывается 1 103 300 пенсионеров. Из них 64,6% получают пенсию по возрасту, 12,4% - по потере кормильца".

    Лента новостей