Муса Гулиев: Баку лидирует по числу открытых рабочих мест в Азербайджане
Социальная защита
- 10 сентября, 2025
- 16:42
На долю города Баку приходится 74.7% открытых рабочих мест в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета.
По его словам, количество закрытых рабочих мест составляет 4,3 тыс., из которых 54,3% приходится на негосударственный сектор.
Он добавил, что за последние 3 года в стране увеличился минимальный размер пенсии: "С учетом социальных реформ в настоящее время в стране насчитывается 1 103 300 пенсионеров. Из них 64,6% получают пенсию по возрасту, 12,4% - по потере кормильца".
Последние новости
17:49
Россия и Иран обсудили строительство ж/д Решт-АстараИнфраструктура
17:49
Экс-глава Верховного суда Сушила Карки может возглавить временное правительство НепалаДругие страны
17:47
Премьер Армении: Есть силы, которые хотят разрушить мир с БакуВ регионе
17:43
Пашинян: Расходы на оборону Армении в будущем году будут ниже 2025 годаВ регионе
17:40
Правые и левые радикалы в Европарламенте вновь собираются требовать отставки фон дер ЛяйенДругие страны
17:27
Мирзоян: Армения обсуждает с США проекты по ж/д инфраструктуреВ регионе
17:21
В Литве на заправке взорвались вагоны с газомДругие
17:16
Хикмет Гаджиев и Кристофер Ландау обсудили отношения Азербайджана и СШАВнешняя политика
17:13