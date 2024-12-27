О нас

МТСЗН: Зарплаты повышены до 16 процентов

МТСЗН: Зарплаты повышены до 16 процентов Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) прокомментировало последние решения Кабинета министров о повышении заработной платы.
Социальная защита
27 декабря 2024 г. 14:07
МТСЗН: Зарплаты повышены до 16 процентов

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) прокомментировало последние решения Кабинета министров о повышении заработной платы.

Как сообщили Report в министерстве, по распоряжению главы государства минимальная заработная плата с 1 января 2025 года будет повышена до 400 манатов.

Кабинет министров утвердил новую Единую тарифную сетку (содержащую 19 разрядов) по оплате труда работников, финансируемых из бюджета, увеличив тарифные оклады до 16%. Зарплата по первому разряду повышена с 345 до 400 манатов, рост зафиксирован и по другим разрядам.

Единая тарифная сетка охватывает работников социальной сферы, науки, культуры, спорта, сельского хозяйства, экологии, ЖКХ, транспорта и связи, мелиорации и водного хозяйства, рыбоводства. Также утверждены новые оклады для работников госорганов, не являющихся госслужащими, почасовая оплата работников, привлекаемых к обучающим тренингам в учреждениях, финансируемых из госбюджета, а также зарплаты главных специалистов по селекции в спорте.

Реализация очередного этапа социальных реформ, охватывающего 3 млн человек, начнется в следующем году. На повышение зарплат, пенсий, пособий и стипендий выделят дополнительно 1,4 млрд манатов в год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ƏƏSMN: Maaşlar 16 faizə qədər artırılıb

Экслюзивные новости

В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi