МТСЗН: Зарплаты повышены до 16 процентов

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) прокомментировало последние решения Кабинета министров о повышении заработной платы.

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) прокомментировало последние решения Кабинета министров о повышении заработной платы.

Как сообщили Report в министерстве, по распоряжению главы государства минимальная заработная плата с 1 января 2025 года будет повышена до 400 манатов.

Кабинет министров утвердил новую Единую тарифную сетку (содержащую 19 разрядов) по оплате труда работников, финансируемых из бюджета, увеличив тарифные оклады до 16%. Зарплата по первому разряду повышена с 345 до 400 манатов, рост зафиксирован и по другим разрядам.

Единая тарифная сетка охватывает работников социальной сферы, науки, культуры, спорта, сельского хозяйства, экологии, ЖКХ, транспорта и связи, мелиорации и водного хозяйства, рыбоводства. Также утверждены новые оклады для работников госорганов, не являющихся госслужащими, почасовая оплата работников, привлекаемых к обучающим тренингам в учреждениях, финансируемых из госбюджета, а также зарплаты главных специалистов по селекции в спорте.

Реализация очередного этапа социальных реформ, охватывающего 3 млн человек, начнется в следующем году. На повышение зарплат, пенсий, пособий и стипендий выделят дополнительно 1,4 млрд манатов в год.