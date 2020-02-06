Может ли повышение пенсий увеличить риск инфляции? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

"По нашим подсчетам какой-либо опасности для серьезной инфляции нет".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, инфляция поддается контролю: "Соответствующими госструктурами, в том числе Центробанком принимаются меры для сохранения стабильности. В прошлом году во время повышения пенсий и зарплат уровень инфляции оказался ниже наших прогнозов. Поэтому реализация более широкого социального пакета не представляет серьезного риска повышения цен для наших граждан".

С.Бабаев добавил, что в прошлом году среднемесячная зарплата и средняя пенсия увеличились на 15%, соцпособия и пенсии - в среднем в два раза: "Однако, инфляция сохранилась на уровне 2,6%. Мы не ожидаем опасности инфляции".