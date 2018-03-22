МОТ поддержал реформы по развитию рынка труда в Азербайджане

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Принимающий участие в 332-м заседании Исполкома Международной организации труда (МОТ) в Женеве министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов, встретился с гендиректором МОТ Гаем Райдером.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

На встрече Салим Муслимов подчеркнул актуальность затронутых на заседании вопросов и состоявшихся широких обсуждений по реализации концепции труда и решению предстоящих задач в этой сфере.

Министр отметил, что координация действий, нацеленных на повышение возможностей занятости и усиление социальной защиты населения, являются основными направлениями антикризисной политики. Салим Муслимов также рассказал о проводимых в стране реформах в области труда и соцобеспечения населения.

Г.Райдер высоко оценил работы, проводимые в Азербайджане в связи с исполнением концепции МОТ и основополагающих принципов в области труда и занятости, подчеркнув, что МОТ поддерживает осуществляемые в нашей стране реформы по развитию рынка труда и усовершенствования службы занятости населения.