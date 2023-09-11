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Минздраву поручено внедрить систему "электронный рецепт" до конца 2023 года

Минздраву поручено внедрить систему "электронный рецепт" до конца 2023 года Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана, Министерству здравоохранения поручено внедрить систему "электронный рецепт" до конца 2023 года.
Социальная защита
11 сентября 2023 г. 12:14
Минздраву поручено внедрить систему электронный рецепт до конца 2023 года

Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана, Министерству здравоохранения поручено внедрить систему "электронный рецепт" до конца 2023 года.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков.

По его словам, система "э-рецепт" подразумевает электронную регистрацию рецептов, выписанных гражданам в медицинских учреждениях Азербайджана.

"Это исключит нечитабельность или неправильную интерпретацию рецептов, позволит видеть историю ранее выписанных лекарственных средств, избежать несовместимости препаратов, указывать точные дозировки, а также диагнозы на основании Международной классификации болезней, что даст возможность адаптации поставленных диагнозов к международной классификации и дальнейшему анализу здоровья граждан", - сказал он.

Гаджиалибеков отметил, что обновленный реестр лекарственных средств станет основой макроанализа в масштабе страны.

"Он будет обладать полной информацией наличия медикаментов, их востребованности, данными врачей, выписавших лекарства, кому и по какому диагнозу. Это также создаст дополнительный экономический эффект в результате усиления контроля над транзакциями в сфере реализации лекарственных препаратов, а также предотвращения распространения контрафактной продукции. Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджана, Министерству здравоохранения поручено внедрить систему э-рецепта до конца текущего года", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyinə bu ilin sonunadək elektron resept sisteminin tətbiqi tapşırılıb

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