Минздрав намерен применить модель цифрового здравоохранения в соответствии со стратегией на 2024-2028 гг.

Министерство здравоохранения Азербайджана намерено применить модель цифрового здравоохранения, соотносящейся с текущей степенью готовности отрасли к цифровым изменениям, и ее существенному росту в последующие годы согласно плану, учтенному в "Национальной

Министерство здравоохранения Азербайджана намерено применить модель цифрового здравоохранения, соотносящейся с текущей степенью готовности отрасли к цифровым изменениям, и ее существенному росту в последующие годы согласно плану, учтенному в "Национальной стратегии цифрового здравоохранения на 2024-2028 годы".

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков.

"Мы изучали модели цифрового здравоохранения развитых стран и пришли к выводу, что не существует шаблонной модели, которую можно применить без изменений. Это обусловлено такими факторами, как специфика здравоохранения, законодательство и регламентирующие требования, уровень готовности медицинского персонала, а также текущий статус цифровизации, который будет необходимо интегрировать в единый цифровой ландшафт с учетом требований национальных регуляторов в сфере цифровизации и защиты данных. Поэтому, принимая во внимание международный опыт, включающий допущенные ошибки в сфере цифровизации, было принято решение о применении модели цифрового здравоохранения, соотносящейся с текущей степенью готовности отрасли к цифровым изменениям, и ее существенному росту в последующие годы согласно плану, учтенному в «Национальной стратегии цифрового здравоохранения на 2024-2028 годы", - сказал он.

Гаджиалибеков отметил, что поэтапная цифровизация отрасли это стратегический подход к постепенному внедрению технологических решений, направленных на решение отраслевых проблем и максимальному использованию преимуществ цифрового здравоохранения.