Минздрав: Цифровизация сферы здравоохранения Азербайджана постепенно набирает обороты

Цифровизация сферы здравоохранения Азербайджана постепенно набирает обороты, предлагая гражданам и сотрудникам отрасли новые технологии, направленные на улучшение качества медицинских услуг.

Цифровизация сферы здравоохранения Азербайджана постепенно набирает обороты, предлагая гражданам и сотрудникам отрасли новые технологии, направленные на улучшение качества медицинских услуг.

Как сообщает Report, об этом сообщил советник министра здравоохранения Азербайджана Руфат Гаджиалибеков.

По его словам, цифровизация здравоохранения является одним из приоритетов государства. Гаджиалибеков напомнил, что президент Ильхам Алиев назвал цифровизацию здравоохранения фактором, влияющим на рост качества жизни граждан, а также улучшение социально-экономического положения страны.

"В этой связи, согласно соответствующему указу главы государства была создана рабочая группа "Центр трансформации здравоохранения", в рамках которой были подготовлены документы "Видение цифрового здравоохранения" и "Национальная стратегия цифрового здравоохранения на 2024-2028 годы". Несмотря на ряд уже реализованных цифровых инициатив, применение цифровых технологий в здравоохранении требует соответствия растущим требованиям в области диагностики заболеваний и качественных медицинских услуг", - сказал он.

Гаджиалибеков отметил, что стратегия цифровизации здравоохранения включает в себя фундаментальные технологические решения, предоставляющие медицинскому персоналу основательный подход в оказании медицинских услуг в едином информационном пространстве и обеспечивающие рост качества предоставляемых услуг за счет "встраивания" медицинских данных в процессы принятия решений.

"Основой данной платформы является электронный профиль гражданина, накапливающий информацию на протяжении всего жизненного цикла и доступный участникам отрасли в режиме реального времени. Это ключевой инструмент сбора данных о текущем состоянии здоровья граждан, его последующего анализа, включая ретроспективные данные, которые станут основой для более глубокого понимания истории заболеваний, их уточненной диагностики, а также улучшения применимых методов лечения. Эти данные также послужат основой для многомерного анализа состояния здоровья населения в масштабе страны, поддержки принятия решений и стратегического планирования отрасли в режиме реального времени", - сказал он.