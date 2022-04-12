Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана

В апреле 2018 года на основе поручений переизбранного на пост главы государства Ильхама Алиева, снискавшего непререкаемый авторитет среди азербайджанского народа, были проведены кардинальные социальные реформы. Указы и распоряжения президента позволили до

В апреле 2018 года на основе поручений переизбранного на пост главы государства Ильхама Алиева, снискавшего непререкаемый авторитет среди азербайджанского народа, были проведены кардинальные социальные реформы. Указы и распоряжения президента позволили достичь за минувший четырехлетний период огромного социального развития страны. Произошел значительный рост суммы социальных выплат и фонда заработной платы.



Как передает Report, за указанный период минимальная зарплата в стране выросла в 2,3 раза, среднемесячная - почти на 40 процентов, средняя - на 74 процента. Минимальная пенсия повысилась в 2,2 раза, среднемесячная - на 65 процентов. В среднем в 2,5-3 раза, а по некоторым группам - более чем в 3 раза были увеличены пособия и стипендии, выплачиваемые уязвимым слоям населения.



В течение четырехлетнего периода уделялось пристальное внимание трудовым договорам, расширению программ занятости, заботе о семьях шехидов и инвалидов войны, модернизации инфраструктуры реабилитации и социального обслуживания.



Подписанными главой государства указами и распоряжениями после 2018 года были претворены в жизнь 3 пакета социальных реформ, ежегодная финансовая стоимость которых составляет 6,5 млрд. манатов.



Выступая на эту тему, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что усиление социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны является основным вектором политики главы государства: "Подписанные главой государства указы и распоряжения способствовали обеспечению заботы о семьях шехидов и инвалидах войны. За истекшие четыре года было усилено социальное обеспечение этих категорий лиц. Программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны в 2021 году была расширена в 5 раз. В прошлом году им было предоставлено 3 тысячи квартир, а в целом за прошедший период - более 12 500 квартир или частных домов. За минувшие 4 года легковыми автомобилями были обеспечены до 1450, а всего за прошедший период 7400 инвалидов войны”.



Заместитель министра отметил, проводимые по поручению Президента Ильхама Алиева реформы в социальной сфере и достигнутые успехи высоко оцениваются и на международном уровне.



Член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов подчеркнул, что в своем выступлении на церемонии инаугурации 4 года назад глава государства четко изложил планы на предстоящие годы: "Минувшие четыре года стали особым периодом развития в истории Азербайджана. С 2018 года в Азербайджане началось внедрение новых социальных пакетов. За прошедший период минимальная месячная зарплата была увеличена со 130 до 300 манатов. В этом году минимальная заработная плата на 43% превысит прожиточный минимум, предусмотренный на 2022 год (210 манатов). Минимальная пенсия выросла со 110 до 240 манатов. Разумеется, все проводимые реформы являются следствием успешной экономической политики”.



Депутат отметил укрепление за минувшие четыре года геополитической и геоэкономической позиций Азербайджана: "Многополярная внешняя политика способствовала укреплению результатов, достигнутых после Победы в 44-дневной Отечественной войне. Это еще более отчетливо наблюдается в контексте новых реалий, сложившихся на фоне российско-украинского противостояния. Недавняя встреча в Брюсселе и достигнутые договоренности подтвердили это. Азербайджан всегда придавал важность укреплению сотрудничества с международными организациями, включая Европейский Союз. Следует отметить, что Евросоюз поддерживает тесные контакты с Президентом Азербайджана, ведутся регулярные телефонные разговоры и официальные диалоги, содействующие установлению мира и стабильности на Южном Кавказе. Новая экономическая стратегия, охватывающая 2022-2026 годы, послужит углублению реформ. Ожидается расширение диверсификации экономики Азербайджана по основным национальным приоритетам. Программа Великого возвращения еще больше укрепит достигнутые экономические результаты. В регионе, равно и как во всем мире, складывается новая обстановка. Уверен, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добьется новых, еще больших успехов”.