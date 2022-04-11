Минтруда выставит на продажу квартиры, построенные по заказу Госкомитета по делам беженцев

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана разъяснило порядок продажи квартир и использования средств, полученных от продажи.

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана разъяснило порядок продажи квартир и использования средств, полученных от продажи.

Как сообщает Report, данный документ подготовлен в целях обеспечения исполнения пункта 2.1 указа президента Азербайджанской Республики № 1487 от 16 декабря 2021 года "Об улучшении социально-бытовых условий лиц, получивших статус семьи шехида, и лиц, у которых установлена инвалидность в связи с войной".

Документ определяет порядок продажи и использования средств, полученных от продажи квартир в многоквартирных жилых зданиях, построенных по заказу Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в поселке Рамана Сабунчинского района, поселке Умид Гарадагского района, поселке Ходжасан Бинагадинского района города Баку, в Абшеронском, Лянкяранском и Самухском районах, а также в относящихся к государственному жилищному фонду многоквартирных зданиях, строительство которых продолжается в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку и Абшеронском районе

Продажа квартир будет осуществляться Министерством труда и социальной защиты населения.

Количество разрешенных для продажи квартир определяется министерством в соответствии с требованиями части 4-й указа, информация об этом размещается на официальном сайте ведомства.