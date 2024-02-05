Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%

Новым распоряжением президента Ильхама Алиева все виды пенсий проиндексированы и увеличены на 11,2%.
Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.
Также с начала текущего года проиндексированы и увеличены на 11,2 % размеры пенсий с надбавками за выслугу лет и материальной помощи, включенной в пенсии с 1 января 2023 года.
Повышение осуществляется автоматически через электронную систему, и пенсионерам не нужно подавать какие-либо документы.
Январская надбавка будет выплачиваться вместе с февральской пенсией.
Всего на охватывающие 1,1 млн пенсионеров надбавки ежегодно будет потрачено около 630 млн манатов.
Установленное распоряжением повышение по индексации превышает средний уровень инфляции за 2023 год (на 8,8%).