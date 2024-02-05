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Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%

Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2% Новым распоряжением президента Ильхама Алиева все виды пенсий проиндексированы и увеличены на 11,2%.
Социальная защита
5 февраля 2024 г. 13:45
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%

Новым распоряжением президента Ильхама Алиева все виды пенсий проиндексированы и увеличены на 11,2%.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Также с начала текущего года проиндексированы и увеличены на 11,2 % размеры пенсий с надбавками за выслугу лет и материальной помощи, включенной в пенсии с 1 января 2023 года.

Повышение осуществляется автоматически через электронную систему, и пенсионерам не нужно подавать какие-либо документы.

Январская надбавка будет выплачиваться вместе с февральской пенсией.

Всего на охватывающие 1,1 млн пенсионеров надбавки ежегодно будет потрачено около 630 млн манатов.

Установленное распоряжением повышение по индексации превышает средний уровень инфляции за 2023 год (на 8,8%).

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: “Bütün növ pensiyalar indeksləşdirilərək 11,2 faiz artırılıb”

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