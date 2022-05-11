Минтруда: В прошлом году 1 600 человек получили первую группу инвалидности

В прошлом году на основе направления государственных медицинских учреждений первичную инвалидность получили 18 500 человек, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В прошлом году на основе направления государственных медицинских учреждений первичную инвалидность получили 18 500 человек, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана за 2021 год.

Первичную инвалидность по первой группе получили 1 600, по второй группе – 7 100, по третьей группе – 5 300 человек. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это соответственно меньше на 15% по первой группе, больше на 22% по второй группе и на 43% по третьей группе.