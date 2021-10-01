Минтруда: В этом году более 37 тысяч человек получили инвалидность

Минтруда: В этом году более 37 тысяч человек получили инвалидность

С совершенствованием цифровой инфраструктуры оценки инвалидности, расширением функциональных возможностей обеспечивается оперативное и прозрачное проведение медико-социальной экспертизы, а также объективное, гибкое рассмотрение обращений. Так, в подсистем

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С совершенствованием цифровой инфраструктуры оценки инвалидности, расширением функциональных возможностей обеспечивается оперативное и прозрачное проведение медико-социальной экспертизы, а также объективное, гибкое рассмотрение обращений. Так, в подсистеме "Инвалидность" за последние месяцы было осуществлено более 20 усовершенствований, внедрена подсистема "Военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование". Как передает Report, об этом было сказано на заседании Министерства труда и социальной защиты Азербайджана, посвященном работе в области медико-социальной экспертизы, реабилитации и предстоящим задачам. На заседании было отмечено, что основной целью является прозрачное определение инвалидности, предотвращение необоснованных назначений инвалидности. В этом году более 37 тыс. человек получили инвалидность. При этом особое внимание уделяется оценке инвалидности ветеранов Отечественной войны. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook