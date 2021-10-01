О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минтруда: В этом году более 37 тысяч человек получили инвалидность

Минтруда: В этом году более 37 тысяч человек получили инвалидность С совершенствованием цифровой инфраструктуры оценки инвалидности, расширением функциональных возможностей обеспечивается оперативное и прозрачное проведение медико-социальной экспертизы, а также объективное, гибкое рассмотрение обращений. Так, в подсистем
Социальная защита
1 октября 2021 г. 13:07
Минтруда: В этом году более 37 тысяч человек получили инвалидность

С совершенствованием цифровой инфраструктуры оценки инвалидности, расширением функциональных возможностей обеспечивается оперативное и прозрачное проведение медико-социальной экспертизы, а также объективное, гибкое рассмотрение обращений. Так, в подсистеме "Инвалидность" за последние месяцы было осуществлено более 20 усовершенствований, внедрена подсистема "Военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование".

Как передает Report, об этом было сказано на заседании Министерства труда и социальной защиты Азербайджана, посвященном работе в области медико-социальной экспертизы, реабилитации и предстоящим задачам.

На заседании было отмечено, что основной целью является прозрачное определение инвалидности, предотвращение необоснованных назначений инвалидности.

В этом году более 37 тыс. человек получили инвалидность. При этом особое внимание уделяется оценке инвалидности ветеранов Отечественной войны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu il 37 mindən çox şəxsə əlillik təyinatı aparılıb

Другие новости из категории

В Азербайджане введут новые критерии определения инвалидности
В Азербайджане введут новые критерии определения инвалидности
1 октября 2021 г. 13:24
В Баку открылась фотовыставка, посвященная здоровому и активному старению
В Баку открылась фотовыставка, посвященная здоровому и активному старению
1 октября 2021 г. 13:07
До сих пор около 2000 ветеранам назначена степень инвалидности
До сих пор около 2000 ветеранам назначена степень инвалидности
1 октября 2021 г. 12:38
Население Нахчывана превысило 462,4 тыс. человек
Население Нахчывана превысило 462,4 тыс. человек
29 сентября 2021 г. 02:50
Замминистра: Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 1600 квартир 
Замминистра: Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 1600 квартир 
28 сентября 2021 г. 11:47
Открылась посвященная годовщине начала Отечественной войны выставка Хары бюльбюль
ФотоОткрылась посвященная годовщине начала Отечественной войны выставка "Хары бюльбюль"
28 сентября 2021 г. 00:29
Фонд YAŞAT дал старт посвященному детям шехидов проекту
ФотоФонд "YAŞAT" дал старт посвященному детям шехидов проекту
25 сентября 2021 г. 22:14
В Азербайджане открываются места отдыха и развлечений
В Азербайджане открываются места отдыха и развлечений
24 сентября 2021 г. 18:08
Сахиль Бабаев: Число работающих по своей сфере намного меньше, чем ожидалось
Сахиль Бабаев: Число работающих по своей сфере намного меньше, чем ожидалось
24 сентября 2021 г. 11:57
Ветеранов обеспечат биопротезами последнего поколения
ФотоВетеранов обеспечат биопротезами последнего поколения
23 сентября 2021 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi