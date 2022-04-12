О нас
Аудио новости

Минтруда установило степень инвалидности 2 772 участникам войны

Минтруда установило степень инвалидности 2 772 участникам войны Министерство труда и социальной защиты населения реализует масштабные меры социальной поддержки участников Отечественной войны.
Социальная защита
12 апреля 2022 г. 12:39
Минтруда установило степень инвалидности 2 772 участникам войны

Министерство труда и социальной защиты населения реализует масштабные меры социальной поддержки участников Отечественной войны.

Как сообщили Report в министерстве, в рамках этих мер назначены 15 922 социальные выплаты 7 969 семьям шехидов Отечественной войны, а также установлена степень инвалидности 2 772 участников войны, 5 544 назначены социальные выплаты.

Одной из важных мер социальной поддержки является обеспечение жильем семей шехидов и инвалидов войны. В 2021 году эта программа была расширена в 5 раз. В прошлом году семьям шехидов и инвалидов войны было предоставлено 3 000 квартир, с начала 2022 года - еще 200, в период после войны - 3 200.

В целом за прошедший период более 12 500 семей шехидов и инвалидов войны получили квартиры.

Кроме того, проводятся мероприятия по предоставлению инвалидам войны транспортных средств. В 2021 году министерство обеспечило автомобилями еще 164 инвалидов войны. На сегодняшний день автомобили получили 7 400 инвалидов войны.

В целом, осуществляемые в период после войны меры социальной поддержки по состоянию на 1 апреля 2022 года охватили около 100 000 человек, включая членов семей шехидов, ветеранов войны и пострадавших от армянского террора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əlillik dərəcəsi təyin edilən müharibə iştirakçılarının sayı açıqlanıb

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi