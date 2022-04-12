Минтруда установило степень инвалидности 2 772 участникам войны

Министерство труда и социальной защиты населения реализует масштабные меры социальной поддержки участников Отечественной войны.

Министерство труда и социальной защиты населения реализует масштабные меры социальной поддержки участников Отечественной войны.

Как сообщили Report в министерстве, в рамках этих мер назначены 15 922 социальные выплаты 7 969 семьям шехидов Отечественной войны, а также установлена степень инвалидности 2 772 участников войны, 5 544 назначены социальные выплаты.

Одной из важных мер социальной поддержки является обеспечение жильем семей шехидов и инвалидов войны. В 2021 году эта программа была расширена в 5 раз. В прошлом году семьям шехидов и инвалидов войны было предоставлено 3 000 квартир, с начала 2022 года - еще 200, в период после войны - 3 200.

В целом за прошедший период более 12 500 семей шехидов и инвалидов войны получили квартиры.

Кроме того, проводятся мероприятия по предоставлению инвалидам войны транспортных средств. В 2021 году министерство обеспечило автомобилями еще 164 инвалидов войны. На сегодняшний день автомобили получили 7 400 инвалидов войны.

В целом, осуществляемые в период после войны меры социальной поддержки по состоянию на 1 апреля 2022 года охватили около 100 000 человек, включая членов семей шехидов, ветеранов войны и пострадавших от армянского террора.