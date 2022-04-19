Минтруда: Распоряжение президента охватит около 4500 человек

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение от 19 апреля 2022 года "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным ор

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение от 19 апреля 2022 года "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу" является очередным проявлением высокого внимания и заботы главы государства об этой категории граждан.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Также вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 750 манатов.

Распоряжение охватит около 4 500 человек.