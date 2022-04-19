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Минтруда: Распоряжение президента охватит около 4500 человек

Минтруда: Распоряжение президента охватит около 4500 человек Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение от 19 апреля 2022 года "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным ор
Социальная защита
19 апреля 2022 г. 16:50
Минтруда: Распоряжение президента охватит около 4500 человек

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение от 19 апреля 2022 года "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу" является очередным проявлением высокого внимания и заботы главы государства об этой категории граждан.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Также вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 750 манатов.

Распоряжение охватит около 4 500 человек.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin İkinci Dünya müharibəsi ilə bağlı sərəncamı 4500 nəfərə şamil olunacaq

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