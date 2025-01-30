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Минтруда предоставил миссии МВФ информацию о социальных реформах в Азербайджане за последние годы

Минтруда предоставил миссии МВФ информацию о социальных реформах в Азербайджане за последние годы В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с миссией Международного валютного фонда по Азербайджану.
Социальная защита
30 января 2025 г. 20:25
Минтруда предоставил миссии МВФ информацию о социальных реформах в Азербайджане за последние годы

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с миссией Международного валютного фонда по Азербайджану.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

На встрече с миссией, возглавляемой Анной Бордо, министр Сахиль Бабаев рассказал о социальных реформах, проведенных в Азербайджане.

Стороны также обсудили результаты повышения минимальной заработной платы, которая с 2018 года увеличилась в 3,1 раза, а также рост числа трудовых договоров и расширение программ занятости, в том числе на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Обсуждались шаги, предпринятые в области повышения навыков и конкурентоспособности кадров в соответствии с требованиями рынка труда, разработки и утверждения профессиональных и квалификационных стандартов. Также были отмечены преимущества подсистемы "Труд и занятость", которая является одним из важных инновационных достижений и высоко оценивается на международном уровне, а также повышение пенсий и планируемое увеличение минимальной пенсии с 1 февраля в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBVF missiyasına Azərbaycanda son illər aparılan sosial islahatlara dair məlumatlar verilib

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