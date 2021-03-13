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Минтруда: Около 3700 семей шехидов охвачены программой активной занятости

Минтруда: Около 3700 семей шехидов охвачены программой активной занятости Из них 3030 привлечены к программе самозанятости
Социальная защита
13 марта 2021 г. 10:07
Минтруда: Около 3700 семей шехидов охвачены программой активной занятости

Члены семей шехидов, погибших в Отечественной войне, окончившейся славной победой Азербайджана, ветераны этой войны, пострадавшие от армянского террора обеспечены социальной поддержкой благодаря программам активной занятости.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, в поствоенный период около 3700 человек из данной категории охвачены программой активной занятости.

Из них 3030 привлечены к программе самозанятости, ведутся работы по обеспечению их активами для хозяйств и предприятий по выбранным ими видам экономической деятельности.

645 лиц привлечены к оплачиваемым общественным работам, оказывается помощь по оперативному решению вопросов занятости путем программ совместного финансирования зарплат.

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Версия на азербайджанском языке 3 700-ə yaxın şəhid ailəsi aktiv məşğulluq proqramları ilə əhatə olunub

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