Минтруда: Около 3700 семей шехидов охвачены программой активной занятости

Из них 3030 привлечены к программе самозанятости

Члены семей шехидов, погибших в Отечественной войне, окончившейся славной победой Азербайджана, ветераны этой войны, пострадавшие от армянского террора обеспечены социальной поддержкой благодаря программам активной занятости.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, в поствоенный период около 3700 человек из данной категории охвачены программой активной занятости.

Из них 3030 привлечены к программе самозанятости, ведутся работы по обеспечению их активами для хозяйств и предприятий по выбранным ими видам экономической деятельности.

645 лиц привлечены к оплачиваемым общественным работам, оказывается помощь по оперативному решению вопросов занятости путем программ совместного финансирования зарплат.