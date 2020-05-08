Минтруда обратилось в Генпрокуратуру в связи с присвоением крупной суммы

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В отчетный период в структурах, входящих во внутреннюю структуру Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, были проведены мероприятия по внутреннему контролю, аудиту и инвентаризации, в результате которых обнаружена потеря средств на 21,5 млн манатов, из которых 7,1 млн манатов были восстановлены, приняты меры о восстановлении 14,4 млн манатов.

Как передает Report, это отражено в отчете министерства за 2019 год.

Отмечается, что в связи с этими случаями в отношении 556 человек были приняты меры административного взыскания, материалы по 28 служебным разбирательствам, предположительно имеющие состав преступления, были переданы в Генпрокуратуру.