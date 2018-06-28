Минтруда обратилось к работодателям в связи с жаркой погодой

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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Министерство труда и социальной защиты населения обратилось к работодателям.

Как сообщил Report пресс-секретарь министерства Фазиль Талыблы, Государственная служба инспекции труда при министерстве обратилась к работодателям в связи с наблюдаемыми в эти дни аномально жаркими погодными условиями, которые будут наблюдаться и в предстоящие дни, и повышением температуры воздуха.

"При повышении температуры воздуха выше 41 градуса по Цельсию, для сохранения жизни и здоровья работников следует обеспечить принятие соответствующих мер согласно трудовому законодательству", - сказал Талыблы.

Он напомнил, что согласно статье 233 Трудового кодекса, при температуре воздуха выше 41 градуса по Цельсию на открытом воздухе и в зданиях, закрытых помещениях и других рабочих местах без систем кондиционирования приостанавливаются все виды работ:

"В названных случаях работникам необходимо создать условия для охлаждения, им нужно предоставлять перерывы, количество и период перерыва должны определяться общим решением работодателя и профсоюза. Кроме того, согласно Кодексу, перерывы должны включаться в рабочее время, а время простоя оплачиваться в размере не менее двух третей тарифного оклада, как простой не по вине работника".