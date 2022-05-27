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Минтруда обратилось к лицам, признанным недееспособными

Минтруда обратилось к лицам, признанным недееспособными "Если у кого-то возникают трудности с поиском работы из-за того, что в его документе об инвалидности написано, что он недееспособен, он может подать официальный запрос, чтобы в документе произвели изменение и это слово убрали".
Социальная защита
27 мая 2022 г. 13:10
Минтруда обратилось к лицам, признанным недееспособными

"Если у кого-то возникают трудности с поиском работы из-за того, что в его документе об инвалидности написано, что он недееспособен, он может подать официальный запрос, чтобы в документе произвели изменение и это слово убрали".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом политики инвалидности Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Сабир Годжаев.

Он отметил, что уже имеются такие обращения: "Многие лица с инвалидностью обратились к нам в связи с этим, и после изменения в документе смогли устроиться на работу".

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