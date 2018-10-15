Минтруда обнародовало последнюю статистическую информацию о наследниках военнослужащих-шехидов, имеющих право на единовременную выплату

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Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Для исполнения указа президента Азербайджана от 19 апреля 2018 года за № 1 министерство труда и социальной защиты населения с 9 октября этого года приступило к приему документов для обеспечения наследников военнослужащих-шехидов единовременной выплатой.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в связи с этим на основе списков, полученных из соответствующих структур, на сайте министерства (www.mlspp.gov.az) приступил к работе раздел "Единовременная выплата".

Указав в разделе имя, фамилию и отчество шехида-военнослужащего, граждане получают информацию относительно того, имеют или не имеют право наследник (наследники) военнослужащего-шехида получить единовременную выплату.

До сих пор посредством сайта провели поиск и получили соответствующую информацию 85% наследников, имеющих право на получение единовременной выплаты, 77% наследников военнослужащих, имеющих вступивших в законную силу судебный акт о выдаче страховой выплаты, в том числе 79% наследников военнослужащих-шехидов, которым страховая выплата была произведена.

Сейчас в режиме реального времени продолжается процесс ответа на запросы посредством раздела "Единовременная выплата" на сайте.