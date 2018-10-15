Минтруда о недовольстве некоторых семей шехидов в связи с помощью в 11 тысяч манатов

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Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "В соответствии с законодательством, наследникам военнослужащих-шехидов, получившим страховую выплату один раз, второй раз страховая выплата не предусмотрена".

Об этом Report сообщил пресс-секретарь министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, комментируя недовольство некоторых семей шехидов.

Он отметил, что если во время поиска в разделе "ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА" на сайте министерства появляется информация об отсутствии прав семьи военнослужащего получить единовременное пособие, значит, они получили единовременную выплату:

"Государственная страховая коммерческая компания представила министерству труда и социальной защиты населения список военнослужащих, получивших страховую выплату. В центральную электронную систему министерства труда и социальной защиты населения добавлена информация о получении лицами, имена которых входят в список, страховой выплаты. По этой причине, члены семей этих лиц при поиске имени родственника-шехида в списке, размещенном на сайте министерства, сталкиваются с информацией, что они уже получили единовременную выплату. После размещения списка на сайте министерства, родственники нескольких военнослужащих, не имеющих права на получение единовременной выплаты, высказали протест в связи с этим.

Недовольные могут официально обратиться в обе структуры - и в МТСЗН, и в Государственную страховую коммерческую компанию. Жалобы будут рассмотрены".

Отметим, что указом главы государства "О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций", наследникам каждой семьи шехидов из указанной категории будет произведена единовременная выплата в размере 11.000 манатов.