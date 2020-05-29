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Минтруда озвучило число семей шехидов и инвалидов войны, получивших жилье

Минтруда о числе семей шехидов и инвалидов войны, получивших жилье

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, еще 100 квартир были предоставлены лицам этой категории.

Семьям шехидов переданы 30 квартир, инвалидам Карабахской войны 70 квартир в новых жилых зданиях села Мамедли Абшеронского района.

Тем самым число обеспеченных жильем семей шехидов и инвалидов войны достигло 7 700.

В 2020 году планируется выдача в общей сложности 1 500 квартир и частных домов этой категории граждан, тем самым их число достигнет 9 100 к концу года.

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