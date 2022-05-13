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Минтруда назвало размеры пенсий и социальной помощи населению в этом году

Минтруда назвало размеры пенсий и социальной помощи населению в этом году Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-апреле текущего года перечислил населению 2 188 млн манатов на пенсии, пособия, стипендии, адресную государственную социальную помощь.
Социальная защита
13 мая 2022 г. 14:33
Минтруда назвало размеры пенсий и социальной помощи населению в этом году

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-апреле текущего года перечислил населению 2 188 млн манатов на пенсии, пособия, стипендии, адресную государственную социальную помощь.

Как сообщили Report в министерстве, это на 8% или 162,5 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в качестве нового этапа социальных реформ с начала текущего года предусмотрено очередное повышение заработной платы, пенсий и пособий.

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Версия на азербайджанском языке Bu il əhaliyə ödənilən pensiya və sosial yardımların məbləği açıqlanıb

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