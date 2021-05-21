Минтруда назвало число выявленных случаев назначения фиктивной инвалидности

Эти работы ведутся на регулярной основе

"Хотя в настоящее время общий показатель инвалидности в Азербайджане составляет 6% по отношению к населению, в пенсионной системе он составляет 30%".

По сообщению Report, об этом заявила заместитель председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения (МСЭ) Метанет Мамедова.

"За последние годы выявлено и аннулировано более 7 тысяч случаев фиктивного назначения инвалидности. Эти работы ведутся на регулярной основе. В этом и состоит наша деятельность. Это своего рода реформа в социальной сфере".