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Минтруда назвало число выявленных случаев назначения фиктивной инвалидности

Минтруда назвало число выявленных случаев назначения фиктивной инвалидности Эти работы ведутся на регулярной основе
Социальная защита
21 мая 2021 г. 13:14
Минтруда назвало число выявленных случаев назначения фиктивной инвалидности
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"Хотя в настоящее время общий показатель инвалидности в Азербайджане составляет 6% по отношению к населению, в пенсионной системе он составляет 30%".

По сообщению Report, об этом заявила заместитель председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения (МСЭ) Метанет Мамедова.

"За последние годы выявлено и аннулировано более 7 тысяч случаев фиктивного назначения инвалидности. Эти работы ведутся на регулярной основе. В этом и состоит наша деятельность. Это своего рода реформа в социальной сфере".

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