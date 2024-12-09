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Минтруда направит в правительство предложения по квоте трудовой миграции на 2025 год

Минтруда направит в правительство предложения по квоте трудовой миграции на 2025 год 11:35
Социальная защита
9 декабря 2024 г. 11:59
Минтруда направит в правительство предложения по квоте трудовой миграции на 2025 год

Предложения по квотам трудовой миграции на 2025 год, а также изменения в утвержденные квоты на 2024 год будут переданы в Кабинет министров.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Очередное заседание комиссии по вопросам квотирования трудовой миграции прошло под председательством министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева. Представители различных государственных структур обсудили выполнение текущих квот и подготовили предложения по квоте трудовой миграции на следующий год.

По итогам обсуждений принято решение представить в Кабинет министров на рассмотрение предложения по квоте трудовой миграции на 2025 год, а также предложения по изменениям в утвержденную квоту трудовой миграции на текущий год.

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