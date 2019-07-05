Минтруда о значимости создания Национальной обсерватории

Указ президента Ильхама Алиева от 4 июля "Об учреждении Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты" при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана позволяет сформировать на основе передового мирового опыта усовершенствованную систему мониторинга и прогнозирования для принятия эффективных управленческих решений в сфере занятости и социальной защиты населения страны.

Об этом Report сообщили в МТСЗН.

"В документе поручено создать Обсерваторию за два месяца. Одним из приоритетных направлений государственной политики занятости является проведение мониторингов для оценивания существующей ситуации на рынке труда страны, создание совершенной системы прогнозирования с учетом качественных и количественных параметров рынка труда.

Обсерватория будет охватывать сферу социальной защиты, осуществлять в данной сфере работы по широкому анализу и исследованиям, составлению точных прогнозов. Таким образом, Обсерватория окажет институциональную поддержку эффективному проведению реформ, направленных на создание безупречного управления в сфере социальной защиты.

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты сыграет свою важную роль в проведении реформ в сферах труда, занятости, социальной защиты, эффективной и целесообразной организации программ рынка труда и социальной зашиты", - отметили в министерстве.