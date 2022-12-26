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Минтруда Азербайджана запустит онлайн-продажу квартир 

Минтруда Азербайджана запустит онлайн-продажу квартир  23 января 2023 года в 10:00 Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) начнет онлайн-продажу квартир в зданиях, расположенных в бакинских поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы, Абшеронском и Самухском районах.
Социальная защита
26 декабря 2022 г. 16:38
Минтруда Азербайджана запустит онлайн-продажу квартир 

23 января 2023 года в 10:00 Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) начнет онлайн-продажу квартир в зданиях, расположенных в бакинских поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы, Абшеронском и Самухском районах.

Как сообщили Report в МТСЗН, продажа будет осуществляться посредством разработанного министерством электронного портала - ms.sosial.gov.az.

Портал предоставляет информацию о квартирах (адрес, количество этажей в здании, стоимость квартиры, ее площадь, этаж, количество комнат, состояние ремонта и т.д.).

Желающие приобрести квартиру могут посетить портал и ознакомиться с предложениями. Первый человек, кто выберет квартиру на портале с момента начала ее продажи, получит право на ее покупку.

Для этого гражданин должен заранее войти в личный кабинет на портале через систему ASAN Login. После успешного выбора квартиры между гражданином и министерством в течение 10 дней будет заключен договор купли-продажи при оплате всей стоимости жилого помещения.

Продажа квартир через портал продлится до 01.07.2023.

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Версия на азербайджанском языке ƏƏSMN mənzillərin onlayn satışına başlayır

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