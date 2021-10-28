Минтруда Азербайджана обеспечило высокотехнологичными протезами 157 ветеранов

В декабре минувшего года Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана запущен процесс обеспечения высокотехнологичными протезами.

В декабре минувшего года Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана запущен процесс обеспечения высокотехнологичными протезами.

Как сообщили Report в министерстве, 157 ветеранов Отечественной войны (гази) с ампутированными верхними и нижними конечностями обеспечены 166 высокотехнологичными протезами последнего поколения.

Из них 144 – ветераны с ампутированными нижними конечностями, обеспеченные протезами, изготавливаемым по системе "Genium". Эти протезы отличаются активностью и функциональностью, создают возможность для полного и точного регулирования движения без посторонней помощи, а также для стабильной и уверенной ходьбы.

Остальные 13 ветеранов, потерявших верхние конечности, обеспечены протезами ÖSSUR Touch Bionics. Эти протезы с помощью специального программного обеспечения позволяют людям с ампутированными верхними конечностями быстрее и удобнее интегрироваться в социальную жизнь.