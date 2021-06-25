Минтруда Азербайджана о единовременной выплате в размере 190 манатов

Последствия пандемии начали устраняться. Такой вывод можно сделать по показателю суточного приросте заражающихся.

Последствия пандемии начали устраняться. Такой вывод можно сделать по показателю суточного приросте заражающихся.

Как передает Report, об этом сказал зампредседателя Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Нихад Мухтарлы.

Зампредседателя отметил, что в период пандемии гражданам 6 раз были представлены единовременные выплаты в размере 190 манатов:

"Сейчас ситуация в стране нормализуется, выплаты приостановлены. Решение о повторной выдаче единовременных выплат принимает Кабинет министров".