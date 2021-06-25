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Минтруда Азербайджана о единовременной выплате в размере 190 манатов

Минтруда Азербайджана о единовременной выплате в размере 190 манатов Последствия пандемии начали устраняться. Такой вывод можно сделать по показателю суточного приросте заражающихся.
Социальная защита
25 июня 2021 г. 12:34
Минтруда Азербайджана о единовременной выплате в размере 190 манатов

Последствия пандемии начали устраняться. Такой вывод можно сделать по показателю суточного приросте заражающихся.

Как передает Report, об этом сказал зампредседателя Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Нихад Мухтарлы.

Зампредседателя отметил, что в период пандемии гражданам 6 раз были представлены единовременные выплаты в размере 190 манатов:

"Сейчас ситуация в стране нормализуется, выплаты приостановлены. Решение о повторной выдаче единовременных выплат принимает Кабинет министров".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlikdən 190 manatlıq birdəfəlik ödəmə ilə bağlı açıqlama

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