Минтруда: Восстановлены на работе 80 незаконно уволенных граждан

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения изучила обращения граждан за девять месяцев 2022 года, в результате чего было установлено, что трудовые договоры 80 работников были расторгнуты с нарушением требов

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения изучила обращения граждан за девять месяцев 2022 года, в результате чего было установлено, что трудовые договоры 80 работников были расторгнуты с нарушением требований законодательства.

Как сообщили Report в министерстве, проведены соответствующие мероприятия, благодаря которым незаконно уволенные сотрудники были восстановлены на прежней работе.

Кроме того, установлено, что работодателями задерживается выплаты социального характера работникам на сумму около 550 тыс. манатов. В результате принятых мер обеспечена выплата этих средств работникам.