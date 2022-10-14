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Минтруда: Восстановлены на работе 80 незаконно уволенных граждан

Минтруда: Восстановлены на работе 80 незаконно уволенных граждан Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения изучила обращения граждан за девять месяцев 2022 года, в результате чего было установлено, что трудовые договоры 80 работников были расторгнуты с нарушением требов
Социальная защита
14 октября 2022 г. 11:24
Минтруда: Восстановлены на работе 80 незаконно уволенных граждан

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения изучила обращения граждан за девять месяцев 2022 года, в результате чего было установлено, что трудовые договоры 80 работников были расторгнуты с нарушением требований законодательства.

Как сообщили Report в министерстве, проведены соответствующие мероприятия, благодаря которым незаконно уволенные сотрудники были восстановлены на прежней работе.

Кроме того, установлено, что работодателями задерживается выплаты социального характера работникам на сумму около 550 тыс. манатов. В результате принятых мер обеспечена выплата этих средств работникам.

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Версия на азербайджанском языке İşdən qanunsuz çıxarılan 80 nəfər əvvəlki işinə bərpa edilib

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