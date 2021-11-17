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Минтруда: 2 200 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность

Минтруда: 2 200 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность 2 200 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность.
Социальная защита
17 ноября 2021 г. 10:10
Минтруда: 2 200 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность
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2 200 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

После установления инвалидности посредством электронной системы в проактивном порядке ветеранам назначены социальные выплаты.

Подведомственное министерству Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации совместно с соответствующими структурами проводит последовательную работу в этом направлении.

"Особое внимание уделяется состоянию здоровья участников Отечественной войны.

Проводится визуальный осмотр военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне, ведется работа с документами для определения степени их инвалидности.

Для этого на первом этапе в электронную систему вносится информация, полученная из военно-врачебных комиссий министерств обороны и юстиции, внутренних войск и Государственной пограничной службы (справки, подтверждающие получение ранения на военной службе) и направления в лечебно-профилактические учреждения (форма 88).

Затем Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации определяет степень инвалидности", - сообщили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində yaralanan 2200 qaziyə əlillik təyin edilib

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